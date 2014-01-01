|Производитель / Поставщик
|VADEN
|№ Производителя
|1500010001
|Наименование
|Компрессор Ивеко Траккер Евротех Евростар двухцилиндровый ACX83D
|Бренд
|IVECO
|EAN
|8699031050546
|Диаметр цилиндра
|82.00 mm
|Длина хода
|56 mm
|Рабочий объем
|600 cc
|Размер впускного отверстия
|Ø24
|Размер выпускного отверстия
|M17x2
|Количество цилиндров
|2
|Охлаждение
|Жидкостное
|Размер входного жидкостного отверстия
|Ø15
|Размер выходного жидкостного отверстия
|Ø15
|С функцией ЕСС
|Да
|С жидкостным охлаждением блока клапанов
|Да
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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