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Компрессор Ивеко Траккер Евротех Евростар двухцилиндровый ACX83D артикул 1500010001 VADEN в Алматы

1500010001 VADEN Компрессор Ивеко Траккер Евротех Евростар двухцилиндровый ACX83D
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1500010001
Наименование Компрессор Ивеко Траккер Евротех Евростар двухцилиндровый ACX83D
Бренд IVECO
EAN 8699031050546
Диаметр цилиндра 82.00 mm
Длина хода 56 mm
Рабочий объем 600 cc
Размер впускного отверстия Ø24
Размер выпускного отверстия M17x2
Количество цилиндров 2
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия Ø15
Размер выходного жидкостного отверстия Ø15
С функцией ЕСС Да
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор Ивеко Траккер Евротех Евростар двухцилиндровый ACX83D производителя VADEN с артикулом 1500010001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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