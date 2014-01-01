Диаметр цилиндра 86.00 mm Длина хода 62 mm Рабочий объем 720 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M22x1,5 Количество цилиндров 2 Размер отверстия сброса M10x1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5 С функцией ЕСС Да С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Если вы хотите купить компрессор Скания R серии (аналог Скания 2024413 применять шестерню 2022257), просто позвоните нам! Применяется на Скания 5 серии, Scania P G R T серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1400090005. У данной детали есть аналоги с номерами: 0104115, 1400090001, 160010039, 160010099, 1880194, 2024413, 300239. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.