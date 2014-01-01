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Компрессор Скания R серии (аналог Scania 2024413 применять шестерню 2022257) артикул 1400090005 VADEN в Алматы

1400090005 VADEN Компрессор Скания R серии (аналог Scania 2024413 применять шестерню 2022257)
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1400090005
Наименование Компрессор Скания R серии (аналог Scania 2024413 применять шестерню 2022257)
Бренд SCANIA
EAN 8699031060118
Диаметр цилиндра 86.00 mm
Длина хода 62 mm
Рабочий объем 720 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M22x1,5
Количество цилиндров 2
Размер отверстия сброса M10x1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5
С функцией ЕСС Да
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Если вы хотите купить компрессор Скания R серии (аналог Скания 2024413 применять шестерню 2022257), просто позвоните нам! Применяется на Скания 5 серии, Scania P G R T серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1400090005. У данной детали есть аналоги с номерами: 0104115, 1400090001, 160010039, 160010099, 1880194, 2024413, 300239. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор Скания R серии (аналог Scania 2024413 применять шестерню 2022257) производителя VADEN с артикулом 1400090005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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