Диаметр цилиндра 86.00 mm Длина хода 62 mm Рабочий объем 720 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M22x1,5 Количество цилиндров 2 Размер отверстия сброса M10x1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5 С функцией ЕСС Да С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

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