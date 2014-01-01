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Компрессор воздушный 2-х цилиндровый 1400090004 Vaden артикул 1400090004 VADEN в Алматы

1400090004 VADEN Компрессор воздушный 2-х цилиндровый 1400090004 Vaden
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1400090004
Наименование Компрессор воздушный 2-х цилиндровый 1400090004 Vaden
Бренд SCANIA
EAN 8699031060101
Диаметр цилиндра 86.00 mm
Длина хода 62 mm
Рабочий объем 720 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M22x1,5
Количество цилиндров 2
Размер отверстия сброса M10x1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5
С функцией ЕСС Да
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Запчасть компрессор воздушный 2-х цилиндровый 1400090004 Vaden представлена по производителю VADEN с артикулом 1400090004. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400090004 Турбокомпрессоры в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия компрессор воздушный 2-х цилиндровый 1400090004 Vaden на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя VADEN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор воздушный 2-х цилиндровый 1400090004 Vaden производителя VADEN с артикулом 1400090004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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