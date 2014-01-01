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Компрессор Scania Скания 2 3 серия артикул 1400040002 VADEN в Алматы

1400040002 VADEN Компрессор Scania Скания 2 3 серия
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1400040002
Наименование Компрессор Scania Скания 2 3 серия
Бренд SCANIA
EAN 8699031049069
Диаметр цилиндра 75.00 mm
Длина хода 50 mm
Рабочий объем 440 cc
Количество цилиндров 2
Размер отверстия сброса M12x1,5
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5
С функцией ЕСС Да
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Если вы хотите купить компрессор Скания Скания 2 3 серия, просто позвоните нам! Применяется на Скания 2 серии, 82, 92, 112, 142, Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1400040002. У данной детали есть аналоги с номерами: 0105015, 0105038, 06061000, 06061003, 093385, 09338501, 118503. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор Scania Скания 2 3 серия производителя VADEN с артикулом 1400040002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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