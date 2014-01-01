Диаметр цилиндра 75.00 mm Длина хода 50 mm Рабочий объем 440 cc Количество цилиндров 2 Размер отверстия сброса M12x1,5 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5 С функцией ЕСС Да С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Если вы хотите купить компрессор Скания Скания 2 3 серия, просто позвоните нам! Применяется на Скания 2 серии, 82, 92, 112, 142, Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1400040002. У данной детали есть аналоги с номерами: 0105015, 0105038, 06061000, 06061003, 093385, 09338501, 118503. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.