|Производитель / Поставщик
|VADEN
|№ Производителя
|1400030100
|Наименование
|РМК компрессора KSK.9.2C Volvo LP48.12-15/44 полный1400030100
|Бренд
|SCANIA
|EAN
|8699031011073
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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