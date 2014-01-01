Диаметр цилиндра 75.00 mm Длина хода 50 mm Рабочий объем 440 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 2 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Если вы хотите купить компрессор Скания 113, просто позвоните нам! Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1400030002. Применяется на Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. У данной детали есть аналоги с номерами: 0105018, 093381, 09338101, 10571184, 118491, 1303227, 1571184. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.