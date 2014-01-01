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Компрессор воздушный Scania 3 серии артикул 1400030001 VADEN в Алматы

1400030001 VADEN Компрессор воздушный Scania 3 серии
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1400030001
Наименование Компрессор воздушный Scania 3 серии
Бренд SCANIA
EAN 8699031049021
Диаметр цилиндра 75.00 mm
Длина хода 50 mm
Рабочий объем 440 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 2
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Запчасть компрессор воздушный Скания 3 серии представлена по производителю VADEN с артикулом 1400030001. Применяется на 83, 93, 113, 143, Скания 3 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 0105017, 10571183, 118490, 118490EXOEM, 1303226, 1400030001, 1571183. Запчасти тормозной системы в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить компрессор воздушный Скания 3 серии, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя VADEN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор воздушный Scania 3 серии производителя VADEN с артикулом 1400030001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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