Диаметр цилиндра 75.00 mm Длина хода 50 mm Рабочий объем 440 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 2 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Запчасть компрессор воздушный Скания 3 серии представлена по производителю VADEN с артикулом 1400030001. Применяется на 83, 93, 113, 143, Скания 3 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 0105017, 10571183, 118490, 118490EXOEM, 1303226, 1400030001, 1571183. Запчасти тормозной системы в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить компрессор воздушный Скания 3 серии, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя VADEN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.