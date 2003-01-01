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Компрессор Скания P G R T 4 серия без привода топливного насоса артикул 1400010005 VADEN в Алматы

1400010005 VADEN Компрессор Скания P G R T 4 серия без привода топливного насоса
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1400010005
Наименование Компрессор Скания P G R T 4 серия без привода топливного насоса
Бренд SCANIA
EAN 8699031050362
Диаметр цилиндра 88.00 mm
Длина хода 50 mm
Рабочий объем 608 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M22x1,5
Количество цилиндров 2
Размер отверстия сброса M22x1,5
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M22x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5
С функцией ЕСС Да
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор Скания P G R T 4 серия без привода топливного насоса производителя VADEN с артикулом 1400010005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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