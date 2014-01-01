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Компрессор 2 цилиндровый Скания П Г Р Т серия двигатель DSC12 артикул 1400010001 VADEN в Алматы

1400010001 VADEN Компрессор 2 цилиндровый Скания П Г Р Т серия двигатель DSC12
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1400010001
Наименование Компрессор 2 цилиндровый Скания П Г Р Т серия двигатель DSC12
Бренд SCANIA
EAN 8699031050287
Диаметр цилиндра 88.00 mm
Длина хода 50 mm
Рабочий объем 608 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M22x1,5
Количество цилиндров 2
Размер отверстия сброса M22x1,5
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5
С функцией ЕСС Да
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор 2 цилиндровый Скания П Г Р Т серия двигатель DSC12 производителя VADEN с артикулом 1400010001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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