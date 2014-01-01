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Компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231 артикул 1200210001 VADEN в Алматы

1200210001 VADEN Компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1200210001
Наименование Компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231
Бренд MAN
EAN 8699031061078
Диаметр цилиндра 92.00 mm
Длина хода 54 mm
Рабочий объем 360 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Запчасть компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231 представлена по производителю VADEN с артикулом 1200210001. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх. У данной детали есть аналоги с номерами: 1200016001, 160010036, 50AC027, 51541007095, 51541007121, 51541007204, 51541007231. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231 производителя VADEN с артикулом 1200210001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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