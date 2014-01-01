Диаметр цилиндра 92.00 mm Длина хода 54 mm Рабочий объем 360 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Запчасть компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231 представлена по производителю VADEN с артикулом 1200210001. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх. У данной детали есть аналоги с номерами: 1200016001, 160010036, 50AC027, 51541007095, 51541007121, 51541007204, 51541007231. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить компрессор Ман Тга Тгс Тгх мотор d2066 аналог 51541007231, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.