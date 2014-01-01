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Компрессор MAN TG-L/TG-M D0834/D0836 1-цилиндровый 352 см артикул 1200040003 VADEN в Алматы

1200040003 VADEN Компрессор MAN TG-L/TG-M D0834/D0836 1-цилиндровый 352 см
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1200040003
Наименование Компрессор MAN TG-L/TG-M D0834/D0836 1-цилиндровый 352 см
Бренд MAN
EAN 8699031059280
Диаметр цилиндра 85.00 mm
Длина хода 62 mm
Рабочий объем 352 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 1
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M14x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M14x1,5
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да
Если вы хотите купить компрессор МАН TG-L/TG-M D0834/D0836 1-цилиндровый 352 см, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1200040003. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VADEN.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор MAN TG-L/TG-M D0834/D0836 1-цилиндровый 352 см производителя VADEN с артикулом 1200040003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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