Диаметр цилиндра 85.00 mm Длина хода 62 mm Рабочий объем 352 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M14x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M14x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

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