Главная /

/ Бренды /

/ Vaden /

/ Vaden 1200040002 Компрессор воздушный для грузовиков Ман Тгл и Тгм

Компрессор воздушный для грузовиков Ман Тгл и Тгм артикул 1200040002 VADEN в Алматы

Производитель / Поставщик VADEN № Производителя 1200040002 Наименование Компрессор воздушный для грузовиков Ман Тгл и Тгм Бренд MAN EAN 8699031052427 Диаметр цилиндра 85.00 mm Длина хода 42 mm Рабочий объем 238 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M14x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M14x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

статистика Выберите статистику Отлично Хорошо Плохо

срок доставки Укажите срок доставки Любой

Доступное количество Выберите необходимое количество - Применить

ЦС или Офф. дистрибьютор Фильтровать

Сбросить

Если хотите купить Компрессор воздушный для грузовиков Ман Тгл и Тгм производителя VADEN с артикулом 1200040002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка