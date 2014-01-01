Диаметр цилиндра 90.00 mm Длина хода 46 mm Рабочий объем 585 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 2 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M22x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M22x1,5 С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Если вы хотите купить компрессор Ман двигатель D2866 и D2876, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1200030008. У данной детали есть аналоги с номерами: 0103043, 092167, 09216701, 160010004, 375035, 51541006003, 80854. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VADEN.