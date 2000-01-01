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Компрессор МАН ТГА Ф2000 мотор D2866 D2876 2-х цилиндровый артикул 1200030001 VADEN в Алматы

1200030001 VADEN Компрессор МАН ТГА Ф2000 мотор D2866 D2876 2-х цилиндровый
Производитель / Поставщик VADEN
№ Производителя 1200030001
Наименование Компрессор МАН ТГА Ф2000 мотор D2866 D2876 2-х цилиндровый
Бренд MAN
EAN 8699031052182
Диаметр цилиндра 90.00 mm
Длина хода 46 mm
Рабочий объем 585 cc
Размер впускного отверстия M26x1,5
Размер выпускного отверстия M26x1,5
Количество цилиндров 2
Охлаждение Жидкостное
Размер входного жидкостного отверстия M22x1,5
Размер выходного жидкостного отверстия M22x1,5
С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Компрессор МАН ТГА Ф2000 мотор D2866 D2876 2-х цилиндровый производителя VADEN с артикулом 1200030001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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