Производитель / Поставщик UNITED-MOTORS № Производителя 27CS542 Наименование Коленвал MB OM541/OM501 LA (кованый) (A541 030 02 01/A541 030 06 01/A541 030 08 01/A541 030 27 01/A5

Запчасть коленвал Мерседес OM541/OM501 LA (кованый) (A541 030 02 01/A541 030 06 01/A541 030 08 01/A541 030 27 01/A5 представлена по производителю UNITED MOTORS с артикулом 27CS542. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия коленвал Мерседес OM541/OM501 LA (кованый) (A541 030 02 01/A541 030 06 01/A541 030 08 01/A541 030 27 01/A5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя UNITED MOTORS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.