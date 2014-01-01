|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2900100
|Наименование
|Фильтр охлаждающей жидкости
|Высота [мм]
|141,5
|Размер резьбы
|11/16-16 UN
|Внутренний диаметр
|62
|Наружный диаметр [мм]
|91
|Наружный диаметр 1 [мм]
|93
|Наружный диаметр 2 [мм]
|72
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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