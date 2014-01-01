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Фильтр охлаждающей жидкости артикул 2900100 UFI в Алматы

Фильтр охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2900100
Наименование Фильтр охлаждающей жидкости
Высота [мм] 141,5
Размер резьбы 11/16-16 UN
Внутренний диаметр 62
Наружный диаметр [мм] 91
Наружный диаметр 1 [мм] 93
Наружный диаметр 2 [мм] 72
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр охлаждающей жидкости UFI с артикулом 2900100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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