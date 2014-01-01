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Фильтр воздушный артикул 2793200 UFI в Алматы

2793200 UFI Фильтр воздушный
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2793200
Наименование Фильтр воздушный
Высота [мм] 392
Наружный диаметр [мм] 155
Внутренний диаметр 1(мм) 88
Внутренний диаметр 2 (мм) 18
Внутренняя ширина [мм] 196
Если вы хотите купить фильтр воздушный, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю UFI с артикулом 27.932.00. У данной детали есть аналоги с номерами: Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя UFI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный UFI с артикулом 2793200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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