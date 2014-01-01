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27.920.00_фильтр воздушный!\ Hyundai Galloper 98>, Mitsubishi L300 2.3D-2.5TD 86> артикул 2792000 UFI в Алматы

2792000 UFI 27.920.00_фильтр воздушный!\ Hyundai Galloper 98>, Mitsubishi L300 2.3D-2.5TD 86>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2792000
Наименование 27.920.00_фильтр воздушный!\ Hyundai Galloper 98>, Mitsubishi L300 2.3D-2.5TD 86>
Высота [мм] 289
Наружный диаметр [мм] 133
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Внутренний диаметр 2 (мм) 18
Внутренняя ширина [мм] 160
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27.920.00_фильтр воздушный!\ Hyundai Galloper 98>, Mitsubishi L300 2.3D-2.5TD 86> UFI с артикулом 2792000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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