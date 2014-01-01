|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2792000
|Наименование
|27.920.00_фильтр воздушный!\ Hyundai Galloper 98>, Mitsubishi L300 2.3D-2.5TD 86>
|Высота [мм]
|289
|Наружный диаметр [мм]
|133
|Внутренний диаметр 1(мм)
|70
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|18
|Внутренняя ширина [мм]
|160
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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