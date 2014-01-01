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Фильтр воздушный LX227 DAF2300 MAN D0226 MB 811 01.96--->, O303 SETRA 2780500 артикул 2780500 UFI в Алматы

2780500 UFI Фильтр воздушный LX227 DAF2300 MAN D0226 MB 811 01.96--->, O303 SETRA 2780500
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2780500
Наименование Фильтр воздушный LX227 DAF2300 MAN D0226 MB 811 01.96--->, O303 SETRA 2780500
Высота [мм] 383
Наружный диаметр [мм] 226
Внутренний диаметр 1(мм) 118
Внутренний диаметр 2 (мм) 10,5
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Запчасть фильтр воздушный LX227 DAF2300 МАН D0226 Мерседес 811 01.96->-O303 SETRA 2780500 представлена по производителю UFI с артикулом 2780500. У данной детали есть аналоги с номерами: 2780500 Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный LX227 DAF2300 МАН D0226 Мерседес 811 01.96->-O303 SETRA 2780500 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя UFI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный LX227 DAF2300 MAN D0226 MB 811 01.96--->, O303 SETRA 2780500 UFI с артикулом 2780500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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