Внутренний диаметр 1(мм) 118 Внутренний диаметр 2 (мм) 10,5 Исполнение фильтра Фильтр-патрон

Запчасть фильтр воздушный LX227 DAF2300 МАН D0226 Мерседес 811 01.96->-O303 SETRA 2780500 представлена по производителю UFI с артикулом 2780500. У данной детали есть аналоги с номерами: 2780500 Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный LX227 DAF2300 МАН D0226 Мерседес 811 01.96->-O303 SETRA 2780500 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя UFI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.