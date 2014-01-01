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27.719.00_фильтр воздушный!\ VAZ 2101-09/Niva/Forma/Nova/Samara 1.1-1.7 79> артикул 2771900 UFI в Алматы

2771900 UFI 27.719.00_фильтр воздушный!\ VAZ 2101-09/Niva/Forma/Nova/Samara 1.1-1.7 79>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2771900
Наименование 27.719.00_фильтр воздушный!\ VAZ 2101-09/Niva/Forma/Nova/Samara 1.1-1.7 79>
Высота [мм] 62
Наружный диаметр [мм] 232
Внутренний диаметр 1(мм) 182
Внутренний диаметр 2 (мм) 182
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27.719.00_фильтр воздушный!\ VAZ 2101-09/Niva/Forma/Nova/Samara 1.1-1.7 79> UFI с артикулом 2771900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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