|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2771900
|Наименование
|27.719.00_фильтр воздушный!\ VAZ 2101-09/Niva/Forma/Nova/Samara 1.1-1.7 79>
|Высота [мм]
|62
|Наружный диаметр [мм]
|232
|Внутренний диаметр 1(мм)
|182
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|182
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 27.719.00_фильтр воздушный!\ VAZ 2101-09/Niva/Forma/Nova/Samara 1.1-1.7 79> UFI с артикулом 2771900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита