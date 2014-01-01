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Воздушный фильтр артикул 2763000 UFI в Алматы

2763000 UFI Воздушный фильтр
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2763000
Наименование Воздушный фильтр
Высота [мм] 260
Наружный диаметр [мм] 147
Внутренний диаметр 1(мм) 96
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Воздушный фильтр UFI с артикулом 2763000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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