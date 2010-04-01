Внутренний диаметр 1(мм) 94 Внутренний диаметр 2 (мм) 94 Исполнение фильтра Фильтр-патрон

Запчасть фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer 2.2HDi 3.0HDi 06_(2762800) представлена по производителю UFI с артикулом 27.628.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 2762800 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer 2.2HDi 3.0HDi 06_(2762800) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя UFI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.