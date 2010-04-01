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Фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer 2.2HDi/3.0HDi 06_(2762800) артикул 2762800 UFI в Алматы

2762800 UFI Фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer 2.2HDi/3.0HDi 06_(2762800)
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2762800
Наименование Фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer 2.2HDi/3.0HDi 06_(2762800)
Высота [мм] 302
Наружный диаметр [мм] 168
Внутренний диаметр 1(мм) 94
Внутренний диаметр 2 (мм) 94
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Запчасть фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer 2.2HDi 3.0HDi 06_(2762800) представлена по производителю UFI с артикулом 27.628.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 2762800 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer 2.2HDi 3.0HDi 06_(2762800) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя UFI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 BlueHDi 160 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 BlueHDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 BlueHDi 165 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 110 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 160 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 BlueHDi 140 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 BlueHDi 165 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 110 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 150 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 155 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 180 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 130 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 130 4x4 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 160 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 140 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 BlueHDi 165 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 110 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 130 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 150 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 145 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 155 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 160 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 180 2006.04 - 2012.12
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 BlueHDi 110 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 BlueHDi 120 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 175 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 130 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 160 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 BlueHDi 140 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 BlueHDi 165 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 110 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 130 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 150 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 145 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 160 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 175 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 110 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 130 4x4 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 160 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 BlueHDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 BlueHDi 140 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 BlueHDi 165 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 110 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 4x4 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 150 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 145 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 160 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 175 2010.04 - Выпускается

Если хотите купить Фильтр воздушный 168x94x94x302 Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer 2.2HDi/3.0HDi 06_(2762800) UFI с артикулом 2762800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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