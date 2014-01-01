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27.524.00_фильтр воздушный! \ Nissan Terrano, Ford Maverick 2.7TD/3.0Di 96> артикул 2752400 UFI в Алматы

2752400 UFI 27.524.00_фильтр воздушный! \ Nissan Terrano, Ford Maverick 2.7TD/3.0Di 96>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2752400
Наименование 27.524.00_фильтр воздушный! \ Nissan Terrano, Ford Maverick 2.7TD/3.0Di 96>
Высота [мм] 235
Наружный диаметр [мм] 136
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Внутренний диаметр 2 (мм) 70
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27.524.00_фильтр воздушный! \ Nissan Terrano, Ford Maverick 2.7TD/3.0Di 96> UFI с артикулом 2752400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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