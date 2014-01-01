|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2751000
|Наименование
|27.510.00_фильтр воздушный!\ Chevrolet Aveo/Kalos 1.2-1.5i 03>
|Высота [мм]
|402
|Наружный диаметр [мм]
|217
|Внутренний диаметр 1(мм)
|124
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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