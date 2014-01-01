|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2740600
|Наименование
|Фильтр добавочного воздуха
|Высота [мм]
|440
|Наружный диаметр [мм]
|178
|Наружный диаметр 1 [мм]
|172
|Внутренний диаметр 1(мм)
|145
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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