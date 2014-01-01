Внутренний диаметр 1(мм) 93 Исполнение фильтра Фильтр-патрон

Запчасть фильтр воздушный HINO 500 27.397.00 представлена по производителю UFI с артикулом 27.397.00. У данной детали есть аналоги с номерами: Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный HINO 500 27.397.00, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя UFI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.