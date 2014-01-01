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Фильтр воздушный HINO 500 27.397.00 артикул 2739700 UFI в Алматы

2739700 UFI Фильтр воздушный HINO 500 27.397.00
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2739700
Наименование Фильтр воздушный HINO 500 27.397.00
Высота [мм] 144
Наружный диаметр [мм] 177
Внутренний диаметр 1(мм) 93
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Запчасть фильтр воздушный HINO 500 27.397.00 представлена по производителю UFI с артикулом 27.397.00. У данной детали есть аналоги с номерами: Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный HINO 500 27.397.00, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя UFI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный HINO 500 27.397.00 UFI с артикулом 2739700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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