Наружный диаметр 1 [мм] 200 Внутренний диаметр 1(мм) 194 Внутренний диаметр 2 (мм) 17 Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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