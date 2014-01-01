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27.366.00_фильтр воздушный!\ Alfa Romeo 147/156/166 2.4JTD/GT, Lancia Lybra/Thesis 1.6-3.2 97> артикул 2736600 UFI в Алматы

2736600 UFI 27.366.00_фильтр воздушный!\ Alfa Romeo 147/156/166 2.4JTD/GT, Lancia Lybra/Thesis 1.6-3.2 97>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2736600
Наименование 27.366.00_фильтр воздушный!\ Alfa Romeo 147/156/166 2.4JTD/GT, Lancia Lybra/Thesis 1.6-3.2 97>
Высота [мм] 257
Наружный диаметр [мм] 148
Внутренний диаметр 1(мм) 103
Внутренний диаметр 2 (мм) 103
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27.366.00_фильтр воздушный!\ Alfa Romeo 147/156/166 2.4JTD/GT, Lancia Lybra/Thesis 1.6-3.2 97> UFI с артикулом 2736600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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