|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2735300
|Наименование
|27.353.00_фильтр воздушный! \ BMW E39/E46 2.0D/TD 98> / X3 2.0D 04>
|Высота [мм]
|380
|Внутренняя ширина [мм]
|105
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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