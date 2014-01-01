|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2726700
|Наименование
|27.267.00_фильтр воздушный!108x72,5x72,5x179\Renault Clio/Kangoo/Twingo1.2 96>,NissanKubistar1.2 03>
|Высота [мм]
|179
|Наружный диаметр [мм]
|108
|Внутренний диаметр 1(мм)
|72,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|72,5
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 27.267.00_фильтр воздушный!108x72,5x72,5x179\Renault Clio/Kangoo/Twingo1.2 96>,NissanKubistar1.2 03> UFI с артикулом 2726700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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