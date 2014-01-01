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27.267.00_фильтр воздушный!108x72,5x72,5x179\Renault Clio/Kangoo/Twingo1.2 96>,NissanKubistar1.2 03> артикул 2726700 UFI в Алматы

2726700 UFI 27.267.00_фильтр воздушный!108x72,5x72,5x179\Renault Clio/Kangoo/Twingo1.2 96>,NissanKubistar1.2 03>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2726700
Наименование 27.267.00_фильтр воздушный!108x72,5x72,5x179\Renault Clio/Kangoo/Twingo1.2 96>,NissanKubistar1.2 03>
Высота [мм] 179
Наружный диаметр [мм] 108
Внутренний диаметр 1(мм) 72,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 72,5
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27.267.00_фильтр воздушный!108x72,5x72,5x179\Renault Clio/Kangoo/Twingo1.2 96>,NissanKubistar1.2 03> UFI с артикулом 2726700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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