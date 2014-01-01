Наружный диаметр [мм] 136 Наружный диаметр 1 [мм] 140 Внутренний диаметр 1(мм) 100 Внутренний диаметр 2 (мм) 111

Если вы хотите купить фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю UFI с артикулом 27.259.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004293395, 0004293595, 0004293695, 0004293795, 0004294895, 0004295695, 000429569510. Фильтры влагоотделителя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фильтры влагоотделителя с гарантией от производителя UFI.