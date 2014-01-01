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Фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха артикул 2725900 UFI в Алматы

2725900 UFI Фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2725900
Наименование Фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха
Высота [мм] 165,6
Размер резьбы M 39 X 1,5
Наружный диаметр [мм] 136
Наружный диаметр 1 [мм] 140
Внутренний диаметр 1(мм) 100
Внутренний диаметр 2 (мм) 111
Если вы хотите купить фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю UFI с артикулом 27.259.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004293395, 0004293595, 0004293695, 0004293795, 0004294895, 0004295695, 000429569510. Фильтры влагоотделителя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фильтры влагоотделителя с гарантией от производителя UFI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха UFI с артикулом 2725900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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