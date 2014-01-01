|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2725900
|Наименование
|Фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха
|Высота [мм]
|165,6
|Размер резьбы
|M 39 X 1,5
|Наружный диаметр [мм]
|136
|Наружный диаметр 1 [мм]
|140
|Внутренний диаметр 1(мм)
|100
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|111
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Фильтр-патрон КАМАЗ МАЗ ПАЗ осушителя воздуха UFI с артикулом 2725900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита