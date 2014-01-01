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Воздушный фильтр артикул 2722800 UFI в Алматы

2722800 UFI Воздушный фильтр
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2722800
Наименование Воздушный фильтр
Высота [мм] 288
Наружный диаметр [мм] 168
Внутренний диаметр 1(мм) 84
Внутренний диаметр 2 (мм) 84
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Воздушный фильтр UFI с артикулом 2722800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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