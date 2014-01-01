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27.195.00_фильтр воздушный!\ VW T4 1.8-1.9D/TD 90> артикул 2719500 UFI в Алматы

2719500 UFI 27.195.00_фильтр воздушный!\ VW T4 1.8-1.9D/TD 90>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2719500
Наименование 27.195.00_фильтр воздушный!\ VW T4 1.8-1.9D/TD 90>
Высота [мм] 236
Наружный диаметр [мм] 164,5
Внутренний диаметр 1(мм) 94
Внутренний диаметр 2 (мм) 94
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27.195.00_фильтр воздушный!\ VW T4 1.8-1.9D/TD 90> UFI с артикулом 2719500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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