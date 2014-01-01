|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2719500
|Наименование
|27.195.00_фильтр воздушный!\ VW T4 1.8-1.9D/TD 90>
|Высота [мм]
|236
|Наружный диаметр [мм]
|164,5
|Внутренний диаметр 1(мм)
|94
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|94
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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