|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2669400
|Наименование
|26.694.00_фильтр топливный!\ Renault Master 1.9-2.5DCI 00>
|Высота [мм]
|120
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Внутренний диаметр 1(мм)
|19,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|19,5
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
dCi 120
2006.08 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
dCi 120
2006.04 - Выпускается
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 100
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 125
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 125 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 145
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 145 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 150
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 150 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 100
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 125
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 145
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Автобус (X62, X62B)
dCi 150
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 100
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 125
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 125 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 145
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 145 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 150
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 150 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
PRIMASTAR Автобус (X83)
dCi 120
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Автобус (X83)
dCi 150
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Автобус (X83)
dCi 90
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.0 dCi 115
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.0 dCi 90
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.5 dCi 115
2006.09 - Выпускается
NISSAN
PRIMASTAR Фургон (X83)
2.5 dCi 150
2006.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Автобус (X62)
2.3 CDTI FWD (JV)
2010.12 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI FWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
MOVANO B Фургон (X62)
2.3 CDTI RWD (FV)
2010.05 - Выпускается
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.5 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.5 CDTI
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.5 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.5 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.5 CDTI (F7)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Автобус (JV)
2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03)
2011.02 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 100 RWD (FV0B)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER III Фургон (FV)
2.3 dCi 150 RWD (FV0F)
2018.03 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 dCi 115 (EL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 dCi 90 (EL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.5 dCi 145 (EL0J)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 dCi 115
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 dCi 90
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.5 dCi 115
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.5 dCi 145 (JL0J)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 dCi 115 (FL01, FL0U)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 dCi 90 (FL0H)
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.5 dCi 145 (FL0J)
2006.08 - Выпускается
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