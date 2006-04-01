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26.693.00_фильтр топливный!65x19,3x96\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/Vivaro,Renault Master 1.9Di/DTi00> артикул 2669300 UFI в Алматы

2669300 UFI 26.693.00_фильтр топливный!65x19,3x96\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/Vivaro,Renault Master 1.9Di/DTi00>
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2669300
Наименование 26.693.00_фильтр топливный!65x19,3x96\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/Vivaro,Renault Master 1.9Di/DTi00>
Высота [мм] 96
Наружный диаметр [мм] 65
Внутренний диаметр 1(мм) 19,3
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) dCi 150 2006.08 - Выпускается
NISSAN INTERSTAR Автобус (X70) dCi 100 2006.04 - 2011.03
NISSAN INTERSTAR Автобус (X70) dCi 150 2006.04 - 2011.03
NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 100 2006.04 - Выпускается
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 2006.08 - 2014.07
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 2006.08 - Выпускается
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 2006.08 - 2010.01
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 2006.08 - 2010.01
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 2006.08 - 2010.01

Если хотите купить 26.693.00_фильтр топливный!65x19,3x96\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/Vivaro,Renault Master 1.9Di/DTi00> UFI с артикулом 2669300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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