|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2669300
|Наименование
|26.693.00_фильтр топливный!65x19,3x96\ Opel Movano 2.2DTi/2.5DTi/Vivaro,Renault Master 1.9Di/DTi00>
|Высота [мм]
|96
|Наружный диаметр [мм]
|65
|Внутренний диаметр 1(мм)
|19,3
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
dCi 150
2006.08 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 100
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 150
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
dCi 100
2006.04 - Выпускается
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.5 CDTI (F7, J7, A07)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
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