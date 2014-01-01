|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2669100
|Наименование
|26.691.00_фильтр топливный!\ Peugeot 206/306/307/406,Citroen Xantia 2.0HDi &Bosch-system 99>
|Высота [мм]
|75,5
|Наружный диаметр [мм]
|83
|Наружный диаметр 1 [мм]
|84
|Внутренний диаметр 1(мм)
|30
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|30
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 26.691.00_фильтр топливный!\ Peugeot 206/306/307/406,Citroen Xantia 2.0HDi &Bosch-system 99> UFI с артикулом 2669100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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