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Топливный фильтр артикул 2668800 UFI в Алматы

2668800 UFI Топливный фильтр
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2668800
Наименование Топливный фильтр
Высота [мм] 80,5
Наружный диаметр [мм] 94
Наружный диаметр 1 [мм] 69,5
Внутренний диаметр 1(мм) 25,5
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный фильтр UFI с артикулом 2668800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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