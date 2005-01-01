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Топливный фильтр артикул 2668700 UFI в Алматы

2668700 UFI Топливный фильтр
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2668700
Наименование Топливный фильтр
Высота [мм] 92
Наружный диаметр [мм] 71,5
Внутренний диаметр 1(мм) 19,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 19,5
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi 2005.04 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 2005.04 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 2005.05 - 2008.11
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) 2005.05 - 2008.11
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi 2005.02 - 2007.08
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D 2005.10 - 2008.11
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) 2005.10 - 2008.11
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) 2005.10 - 2008.11
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) 2005.04 - Выпускается
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 2005.04 - Выпускается
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) 2005.04 - Выпускается
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,... 2005.10 - Выпускается

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