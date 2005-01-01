|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2668700
|Наименование
|Топливный фильтр
|Высота [мм]
|92
|Наружный диаметр [мм]
|71,5
|Внутренний диаметр 1(мм)
|19,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|19,5
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK02, JK03)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.2 dCi (JK07)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
3.0 dCi
2005.04 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
3.0 dCi (JK0E, JK0Y)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi
2005.05 - 2008.11
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM15)
2005.05 - 2008.11
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG12)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1V)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 dCi (BG14, BG1S)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 dCi (BG1T)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.2 dCi
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG12)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1V)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 dCi (KG1S)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 dCi (KG1T)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.2 dCi
2005.02 - 2007.08
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi (LM14, LM1D)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 D
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM14)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM15)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 dCi (BJ03)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
3.0 dCi (BJ0S)
2005.04 - Выпускается
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,...
2005.10 - Выпускается
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