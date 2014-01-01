|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2666300
|Наименование
|26.663.00_фильтрующий элемент топлива ! H68 D51 d8 отопителя WEBASTO бумажный \MB, MAN
|Высота [мм]
|68
|Наружный диаметр [мм]
|55
|Внутренний диаметр 1(мм)
|8
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|8
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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