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26.663.00_фильтрующий элемент топлива ! H68 D51 d8 отопителя WEBASTO бумажный \MB, MAN артикул 2666300 UFI в Алматы

2666300 UFI 26.663.00_фильтрующий элемент топлива ! H68 D51 d8 отопителя WEBASTO бумажный \MB, MAN
Производитель / Поставщик UFI
№ Производителя 2666300
Наименование 26.663.00_фильтрующий элемент топлива ! H68 D51 d8 отопителя WEBASTO бумажный \MB, MAN
Высота [мм] 68
Наружный диаметр [мм] 55
Внутренний диаметр 1(мм) 8
Внутренний диаметр 2 (мм) 8
Исполнение фильтра Фильтр-патрон

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 26.663.00_фильтрующий элемент топлива ! H68 D51 d8 отопителя WEBASTO бумажный \MB, MAN UFI с артикулом 2666300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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