|Производитель / Поставщик
|UFI
|№ Производителя
|2660100
|Наименование
|Топливный фильтр
|Высота [мм]
|84
|Наружный диаметр [мм]
|71
|Внутренний диаметр 1(мм)
|21
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|21
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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