Производитель / Поставщик TZERLI № Производителя 339130Z Наименование Подшипник крестовины привода КПП Scania 339130

Запчасть подшипник крестовины привода КПП Скания 339130 представлена по производителю TZERLI с артикулом 339130Z. У данной детали есть аналоги с номерами: 339130Z, 339130, 0339130, 10515, 114112, 7220437100, BK1614RS. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник крестовины привода КПП Скания 339130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя TZERLI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.