Производитель / Поставщик TZERLI № Производителя 1851270Z Наименование Шланг подъема кабины 2800мм 90-90 (от цилиндра с тройником) Scania 2142587

Запчасть шланг подъема кабины 2800мм 90-90 (от цилиндра с тройником) Скания 2142587 представлена по производителю TZERLI с артикулом 1851270Z. У данной детали есть аналоги с номерами: 1851270Z, 2142587. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг подъема кабины 2800мм 90-90 (от цилиндра с тройником) Скания 2142587 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя TZERLI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.