|Производитель / Поставщик
|TRW
|№ Производителя
|33125
|Наименование
|Впускной клапан
|Диаметр головки клапана [мм]
|32
|Диаметр стержня клапана [мм]
|7
|Длина [мм]
|95,5
|Материал
|Хром-кремниевый сплав
|Угол седла клапана [градус]
|45
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Седло клапана заклепанное, Конец стержня клапана закалённый
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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