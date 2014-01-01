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Выпускной клапан артикул 331129 TRW в Алматы

331129 TRW Выпускной клапан
Производитель / Поставщик TRW
№ Производителя 331129
Наименование Выпускной клапан
Диаметр головки клапана [мм] 30,2
Диаметр стержня клапана [мм] 6
Длина [мм] 102,2
Материал биметалл
Угол седла клапана [градус] 45
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Седло клапана заклепанное, Конец стержня клапана закалённый
Материал головки клапана биметалл

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Выпускной клапан TRW с артикулом 331129 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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