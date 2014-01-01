|Производитель / Поставщик
|TRW
|№ Производителя
|331129
|Наименование
|Выпускной клапан
|Диаметр головки клапана [мм]
|30,2
|Диаметр стержня клапана [мм]
|6
|Длина [мм]
|102,2
|Материал
|биметалл
|Угол седла клапана [градус]
|45
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Седло клапана заклепанное, Конец стержня клапана закалённый
|Материал головки клапана
|биметалл
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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