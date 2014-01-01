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Выпускной клапан артикул 331117 TRW в Алматы

331117 TRW Выпускной клапан
Производитель / Поставщик TRW
№ Производителя 331117
Наименование Выпускной клапан
Диаметр головки клапана [мм] 28
Диаметр стержня клапана [мм] 6
Длина [мм] 101,9
Материал биметалл
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
Угол седла клапана [градус] 45
Материал головки клапана биметалл

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Выпускной клапан TRW с артикулом 331117 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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