Длина [мм] 139 Материал биметалл Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый Угол седла клапана [градус] 30 Материал головки клапана биметалл

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