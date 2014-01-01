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Клапан выпускной Deutz BFM1013 9x42x139 040520101301 OE-GERMANY артикул 22221 TRW в Алматы

22221 TRW Клапан выпускной Deutz BFM1013 9x42x139 040520101301 OE-GERMANY
Производитель / Поставщик TRW
№ Производителя 22221
Наименование Клапан выпускной Deutz BFM1013 9x42x139 040520101301 OE-GERMANY
Диаметр головки клапана [мм] 48
Диаметр стержня клапана [мм] 9
Длина [мм] 139
Материал биметалл
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
Угол седла клапана [градус] 30
Материал головки клапана биметалл
Если вы хотите купить клапан выпускной Deutz BFM1013 9x42x139 040520101301 OE GERMANY, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю TRW с артикулом 22221. У данной детали есть аналоги с номерами: 04204014, 04255254, 04283380, 20405502, 20714469. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя TRW.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан выпускной Deutz BFM1013 9x42x139 040520101301 OE-GERMANY TRW с артикулом 22221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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