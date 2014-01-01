|Производитель / Поставщик
|TRW
|№ Производителя
|22221
|Наименование
|Клапан выпускной Deutz BFM1013 9x42x139 040520101301 OE-GERMANY
|Диаметр головки клапана [мм]
|48
|Диаметр стержня клапана [мм]
|9
|Длина [мм]
|139
|Материал
|биметалл
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
|Угол седла клапана [градус]
|30
|Материал головки клапана
|биметалл
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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