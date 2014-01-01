Длина [мм] 165 Материал Хром-кремниевый сплав Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый Угол седла клапана [градус] 45

Запчасть клапан впускной Deutz F10L413 10x53.6x165 KS+TRW (=50 004 504) представлена по производителю TRW с артикулом 22202. У данной детали есть аналоги с номерами: 04185770, 04240715. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан впускной Deutz F10L413 10x53.6x165 KS+TRW (=50 004 504), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.