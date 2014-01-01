|Производитель / Поставщик
|TRW
|№ Производителя
|22202
|Наименование
|Клапан впускной Deutz F10L413 10x53.6x165 KS+TRW (=50 004 504)
|Диаметр головки клапана [мм]
|53,6
|Диаметр стержня клапана [мм]
|10
|Длина [мм]
|165
|Материал
|Хром-кремниевый сплав
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
|Угол седла клапана [градус]
|45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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