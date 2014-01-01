Длина [мм] 133 Материал биметалл Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый Угол седла клапана [градус] 45 Материал головки клапана биметалл

Запчасть клапан выпускной Deutz F3/4/5/6L912/913 8x37x133 KS+TRW (=50 004 502) представлена по производителю TRW с артикулом 22165. У данной детали есть аналоги с номерами: 4159137, 4159139, 4231804. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан выпускной Deutz F3/4/5/6L912/913 8x37x133 KS+TRW (=50 004 502), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.