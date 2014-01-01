Длина [мм] 124,9 Материал Хром-кремниевый сплав Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый Угол седла клапана [градус] 30

Запчасть клапан впускной Deutz F2M 8x40.5x124.9 (0417 0491) TRW представлена по производителю TRW с артикулом 22143. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан впускной Deutz F2M 8x40.5x124.9 (0417 0491) TRW, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.