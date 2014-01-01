|Производитель / Поставщик
|TRW
|№ Производителя
|22143
|Наименование
|Клапан впускной Deutz F2M 8x40.5x124.9 (0417 0491) TRW
|Диаметр головки клапана [мм]
|40,5
|Диаметр стержня клапана [мм]
|8
|Длина [мм]
|124,9
|Материал
|Хром-кремниевый сплав
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
|Угол седла клапана [градус]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Клапан впускной Deutz F2M 8x40.5x124.9 (0417 0491) TRW TRW с артикулом 22143 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита