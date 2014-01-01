|Производитель / Поставщик
|TRW
|№ Производителя
|22104
|Наименование
|Клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW
|Диаметр головки клапана [мм]
|43
|Диаметр стержня клапана [мм]
|8
|Длина [мм]
|132,9
|Материал
|биметалл
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
|Угол седла клапана [градус]
|30
|Материал головки клапана
|биметалл
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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