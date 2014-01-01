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Клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW артикул 22104 TRW в Алматы

22104 TRW Клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW
Производитель / Поставщик TRW
№ Производителя 22104
Наименование Клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW
Диаметр головки клапана [мм] 43
Диаметр стержня клапана [мм] 8
Длина [мм] 132,9
Материал биметалл
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Стержень клапана хромированный, Конец стержня клапана закалённый
Угол седла клапана [градус] 30
Материал головки клапана биметалл
Запчасть клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW представлена по производителю TRW с артикулом 22104. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя TRW. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан впускной Deutz BF4L913 8x43x132.9 (0415 3455) KS+TRW TRW с артикулом 22104 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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